Mindray sblocca un enorme potenziale nel monitoraggio pazienti grazie a M-Connect, la piattaforma connessa universalmente

SHENZHEN, Cina, 20 aprile 2021 /PRNewswire/ -- Mindray (SZSE: 300760), uno dei principali sviluppatori e fornitori a livello mondiale di dispositivi medici e soluzioni integrate, ha lanciato la sua piattaforma connessa universalmente "M-Connect", che sblocca il potenziale del monitoraggio pazienti con una soluzione IT integrata. Questa piattaforma innovativa aiuta i fornitori di servizi medici a costruire un ecosistema sanitario completo.

La piattaforma M-Connect è costituita da una serie di soluzioni IT integrate in grado di collegare pazienti, fornitori di servizi, dispositivi e sistemi sanitari per ottenere maggiore visibilità, creare flussi di lavoro ottimizzati, potenziare i processi decisionali clinici e garantire una migliore privacy dei pazienti. Queste soluzioni consentono ai fornitori di servizi sanitari di allocare le risorse in modo efficiente e consentire ai medici di accedere ai dati dei pazienti in qualsiasi momento e ovunque si trovino.

"Il mondo intelligente sta arrivando. 5G, Intelligenza Artificiale, IoT e altre tecnologie emergenti promettono nuove possibilità, opportunità ed esperienze per tutti, ovunque", ha dichiarato il Dott. Li Xinsheng, Vicepresidente del gruppo Mindray. "M-Connect sta plasmando il futuro, sta aprendo le porte a una nuova era, collegando i pazienti con i loro fornitori di servizi medici. Insieme, possiamo sfruttare i vantaggi della tecnologia, applicandoli al settore sanitario".

Con l'obiettivo di migliorare il processo decisionale clinico e i flussi di lavoro, M-Connect è dotata di strumenti intelligenti, tra cui il riepilogo dell'ECG 24 ore su 24 e l'analisi continua della pressione sanguigna, che aiutano i medici a reagire con maggiore sicurezza agli eventi avversi e a diagnosticare e curare i pazienti in modo più efficiente.

M-Connect può incrementare notevolmente l'efficienza di gestione dei dispositivi medici e proteggere gli investimenti ospedalieri. Utilizzando la tecnologia IoT di Mindray (M-IoT), la piattaforma universalmente connessa può ottenere informazioni su tutte le apparecchiature mediche connesse, fornire analisi statistiche e mostrare graficamente la distribuzione e l'uso della strumentazione nei vari reparti.

Con l'integrazione completa dei dati da tutti i dispositivi medici, M-Connect pone una solida base per l'analisi dei big data, consentendo ai professionisti del settore sanitario di analizzare in modo completo i dati dei pazienti e di elaborare strategie di trattamento migliori durante l'intero percorso del paziente.

In futuro Mindray collaborerà costantemente con i partner del settore per sfruttare la tecnologia innovativa di M-Connect, promuovendo in tal modo lo sviluppo dell'intero settore sanitario.

Per ulteriori informazioni visitare il sito web: https://www.mindray.com/en/solutions/M_Connect.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1456070/image.jpg