Russia: amb. Usa Sullivan torna a Washington 'per qualche settimana'

20 aprile 2021 a

a

a

Washington, 20 apr. (Adnkronos) - L'ambasciatore americano a Mosca, John Sullivan, tornerà a Washington in questi giorni per essere di nuovo in Russia "nelle prossime settimane", rendono noto fonti del dipartimento di Stato citate dal sito di notizie online Axios.

"Sullivan tornerà per incontrare i suoi familiari ed esponenti della nuova amministrazione con cui non ha avuto l'opportunità di consultarsi da quando ha accettato di rimanere in carica", ha spiegato un portavoce.

Il Consigliere per gli affari esteri del Cremlino Yuri Ushakov, aveva consigliato a Sullivan di tornare a Washington, nei giorni scorsi, nell'incontro in cui gli aveva comunicato le misure di rappresaglia adottate dalla Russia in seguito all'espulsione di personale dell'ambasciata americana a Washington. L'ambasciatore russo a Washington Anatoli Antonov, richiamato in Russia per consultazioni lo scorso marzo, dopo che Joe Biden aveva definito Putin un killer, è ancora a Mosca.