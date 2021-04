Covid: positivo l'imam di Firenze, ricoverato in ospedale**

20 aprile 2021 a

Roma, 20 apr. - (Adnkronos) - L'ex presidente dell'Unione delle Comunità islamiche d'Italia (Ucoii) e Imam di Firenze, Izzeddin Elzir, "purtroppo è risultato positivo al Covid e da ieri, 19 aprile, è ricoverato in un ospedale fiorentino affinché la sua situazione sia monitorata costantemente". Lo rende noto con un comunicato l'ufficio stampa dell'Unione delle Comunità islamiche d'Italia.

Il presidente dell'Ucoii, Yassine Lafram, e il direttivo "inviano il loro augurio di pronta guarigione al fratello instancabile, Imam Elzir, da sempre artigiano del dialogo e della pace in seno alla città di Firenze". "Un augurio - continua il comunicato - che si fa ancora più sentito in questo mese di benedizione e misericordia, per cui chiediamo a tutta la comunità di pregare per l'Imam Izzeddin".