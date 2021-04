Droga: a Malpensa sequestrati quasi 6 chili di Shaboo, arrestata una donna

20 aprile 2021 a

a

a

Milano, 20 apr. (Adnkronos) - All'aeroporto di Malpensa sono stati sequestrati da gdf e agenzia delle Dogane quasi sei chili di Shaboo. I militari hanno fermato una passeggera di origine nigeriana, in arrivo da Cotonou (Benin), via Addis Abeba (Etiopia), e scoperto un quantitativo pari a 5,65 chili di “Crystal Meth”, cristallo di metanfetamina, nel suo bagaglio. Fermata per il controllo doganale, la donna mostrava segni di nervosismo: l'esame sulla merce portata nel bagaglio al seguito, con il radiogeno, ha consentito di individuare cinque panetti ricoperti da un involucro plastificato e da terriccio.

L'ispezione della merce ha confermato come si trattasse di “Ice” o “Shaboo”, uno stupefacente artificiale che produce forte assuefazione. La passeggera è stata arrestata ed è a disposizione della Procura.