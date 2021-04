Italia-Usa: Alfonso Ruffo confermato nel Board della Niaf

20 aprile 2021 a

Napoli, 20 apr. (Adnkronos) - Il direttore responsabile de ildenaro.it e direttore editoriale del Gruppo Economy Alfonso Ruffo è stato confermato per i prossimi quattro anni nel Board della Niaf – National Italian American Foundation -, la più importante organizzazione italo-americana con sede a Washington. Ruffo è l'unico esponente dell'organo direttivo della fondazione che risiede in Italia. L'altro italiano, l'oncologo Antonio Giordano, presidente dello Sbarro Institute per la Ricerca sul Cancro, vive e lavora a Philadelphia.

Il nuovo presidente della fondazione, succeduto a Gabe Battista e Patricia De Stacy Harrison, è Robert E. Carlucci, fondatore e amministratore di RC Group leader nel mercato immobiliare statunitense legato ad industrie alimentari come Taco Bell, Kentuchy Fried Chicken e Pizza Hut.

La Niaf è una organizzazione no profit, non schierata politicamente, dedicata a preservare e proteggere il patrimonio culturale italo-americano attraverso la promozione di iniziative di incontro e collaborazione anche economica tra i due Paesi.