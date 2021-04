Effetto Covid sui 'ritocchini', in aumento quelli extralarge

20 aprile 2021 a

(Adnkronos) -

L'effetto Covid si fa sentire anche sui 'ritocchini' estetici. Labbra a canotto e decolleté esplosivi ma anche glutei oversize, sodi e rotondi. Isolamento sociale e mascherina hanno riacceso il desiderio del maxi ritocco. E, in vista delle riaperture, sempre più donne bussano al chirurgo per interventi extralarge. "Dopo un anno di relazioni pubbliche ridotte all'osso a causa del Covid-19 si sta diffondendo la convinzione che nessuno ricordi più i nostri tratti somatici e la nostra silhouette, come se fossimo caduti in una sorta di oblio: per questo chi aveva già intenzione di ricorrere alla chirurgia per sentirsi giovane e bella adesso osa di più”, spiega Daniele Spirito, specialista in chirurgia plastica a Roma e Como e docente presso la Scuola di specializzazione in Chirurgia plastica dell'Università di Milano.

Dunque, l'effetto naturale lascia spazio a correzioni forse più invasive e vistose, da maxi filler a lifting e protesi. Le donne puntano su bocche carnose e seni prosperosi, volti dalle sembianze feline e profili tutte curve. Gli uomini su pettorali scolpiti e addome a tartaruga. “Stiamo registrando un forte aumento di richieste di interventi dai risultati più prorompenti. La pandemia ha scatenato l'urgenza di prendersi cura di sé e disinibito chi era più restio a modifiche più appariscenti - prosegue l'esperto - È importante trovare soddisfazione nel proprio aspetto fisico, soprattutto in questo periodo storico, ma sempre con la giusta prudenza e senza stravolgimenti eccessivi”, avverte il medico.

Ma quali sono gli interventi più richiesti? “Per il ringiovanimento del viso e del collo sicuramente il minilifting composito, meno invasivo e duraturo come un lifting classico, con rischi di complicanze ridotti e un recupero più rapido - spiega Spirito - Si effettua una sola piccola incisione davanti al padiglione auricolare e si procede a uno scollamento di 5-6 cm del sottocute. Da qui si fa ingresso nei piani profondi e si riposizionano i tessuti verso l'alto. La cicatrice è piccola, quasi invisibile, l'esposizione dei tessuti è minima. L'operazione viene eseguita in anestesia locale con sedazione in regime di day hospital. Il risultato è sorprendente: il viso appare più giovane di 10 anni”.

“Molto richieste sono anche le protesi labiali, in alternativa al filler, per una bocca carnosa e sensuale dall'effetto permanente e naturale. L'utilizzo della mascherina permette poi di nascondere il gonfiore iniziale - aggiunge - Per quanto riguarda, invece, il seno si sta tornando verso le taglie abbondanti, terza/quarto coppa C/D, e lo stesso vale per i glutei: per chi cerca un posteriore alto, sodo e rotondo si propone la gluteoplastica con impianti sottomuscolari, una tecnica rivoluzionaria, efficace e sicura, con risultati definitivi. Per gli uomini l'ultima tendenza riguarda addome e pettorali: sempre più in voga l'innesto di protesi per avere fisici statuari senza troppi sforzi”.