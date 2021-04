Il Senso della felicità è la nuova religione delle influencer?

20 aprile 2021 a

(20 aprile 2021) - Crescono i seguaci della formula che promette di rendere felici chi la applica e tra loro appaiono anche alcuni volti noti della tv e, soprattutto, dei social network

Milano, 20/04/2021 – Ultimamente sempre più spesso, soprattutto su Instagram e Facebook, appaiono post e stories che parlano di felicità. Fenomeno curioso, poiché questo non accade solo nei giorni che i calendari editoriali indicano come ideali. Per capirci, in corrispondenza di appuntamenti fissi come il Blue Monday (il giorno più triste dell'anno) che cade ogni anno il terzo lunedì di gennaio o la recente Giornata Internazionale della Felicità, il 20 marzo.

Al contrario, da settimane del tema si parla quasi quotidianamente e, come è logico che sia, la felicità è raccontata da vari punti di vista.

Questo rappresenta un fatto piuttosto anomalo e singolare durante una pandemia da cui stiamo faticosamente uscendo e una crisi economica di cui non vediamo ancora la fine. Lecito chiedersi se dietro ci sia l'imminente uscita del seguito della pellicola La ricerca della felicità con Will Smith. O se è in corso una operazione di marketing per lanciare un nuovo prodotto o una collezione di abbigliamento dedicata alla felicità. Si potrebbe anche ipotizzare un obiettivo più “alto”, come uno studioso che abbia scelto di fare uscire il tema dai libri di filosofia per divulgarlo alla gente.

Niente di tutto questo. La ragione di questa escalation di contenuti social è da ricercarsi ne

Il Senso della felicità

Il progetto e l'ideologia, frutto di oltre 30 anni di studi sul tema, offrono un percorso strutturato in 6passi per raggiungere quella che molti indicano come la meta della propria vita. Felicità che tutti provano ad acchiappare, andando per tentativi ma di cui solo i filosofi, alcune teorie psicologiche e, appunto, le religioni hanno provato nei secoli a offrire “istruzioni per l'uso”. In alternativa a questi modelli, l'ideologia del Senso offre un suo metodo che invita a portare l'attenzione su 6 fonti, 6 precise aree della nostra vita: mobilità, aspetto fisico, ricchezza, notorietà, sessualità e spettacolarità che saranno approfondite in seguito in questa pagina.

Un messaggio profondo e, al tempo stesso, semplice sia da recepire sia da trasmettere, che in un momento storico decisamente critico, sta riscuotendo un grandissimo successo: tra curiosi, fedeli della prima ora e personaggi che si stanno avvicinando al progetto per saperne di più, si contano oltre 40.000 followers tra Facebook e Instagram, mentre i

Le influencer seguaci del Senso della Felicità

Tra le prime persone ad essere state colpite dal messaggio e ad aver abbracciato questa sorta di religione ci sono alcuni volti noti dei social network, oltre che del piccolo schermo. Influencer abituate a raccontare ai seguaci il frutto delle proprie scoperte, che hanno scelto di farsi ambasciatrici di questa nuova visione e farla conoscere ai propri followers. Non si conoscono tra loro e non condividono neppure le stesse aree d'interesse, ognuna sembra completamente scollegata e indipendente dalle altre. A unirle è solo l'essersi sentite chiamate a diffondere attivamente lo stesso messaggio, ognuna dal suo particolare punto di vista.

Questo, probabilmente, anche perché tra viaggi, cura della propria bellezza, ricerca di attività remunerative e della popolarità, flirt e sano esibizionismo il metodo del Senso della felicità ben si confà allo stile di vita di una influencer o di chi lo vuol diventare. E la promessa di poter essere felici vivendolo con ancora più slancio e consapevolezza è sicuramente allettante per loro.

Vanessa Minotti, la diva delle previsioni meteo

Vanessa Minotti @vanessa_minotti si definisce “una ragazza solare, determinata e che adora stare di fronte ai riflettori” e, sebbene giovanissima, di fronte ai riflettori è completamente a suo agio. Conduttrice tv, speaker radiofonica e modella, molto attiva sui canali social sembra nata per stare davanti all'obiettivo, al microfono e alla telecamera. Diventata famosa come meteorina di 3bmeteo, è la prova vivente che quando l'aspetto fisico si lega a una forte personalità il risultato è esplosivo. Laureata allo IULM in Lingue Straniere, ha saputo fare della sua passione un lavoro, distinguendosi. Ad esempio, mettendo a frutto i suoi studi, è l'unica italiana ad aver mai presentato il meteo in lingua spagnola e inglese.

Della filosofia del Senso della felicità racconta di averla scoperta sui social e che la cosa che più l'ha colpita è stato il fatto che si tratta di una teoria semplice, caratterizzata da punti sui quali ogni persona una volta nella vita si è soffermata a pensare, ma a cui non ha saputo dare una risposta. Una teoria che finalmente è stata messa nero su bianco e che si pone proprio come una guida. Seguendo il percorso, Vanessa è riuscita con successo a dare una svolta alla sua vita, sposando a pieno i principi della notorietà e della spettacolarità. Ha scelto quindi di fare delle sue peculiarità un punto di forza e, concentrandosi su questo e credendo di più in sé stessa, si è lanciata sul web con ancora più determinazione.

Danila Cattani, la fitness trainer che insegna alle ragazze di ogni età a dettare le proprie regole

Danila Cattani @instadanila.cattani è una giovane campionessa di fitness e una personal trainer laureata in Scienze Motorie. La recente pandemia e la chiusura delle palestre l'hanno spinta reinventarsi trasferendo la sua attività online, soprattutto, su Instagram dove è diventata una vera e propria fit influencer per i suoi 100.000 followers. In queste sue attività, si è chiesta in che modo avrebbe potuto motivare sé stessa e le sue clienti e in questa ricerca ha scoperto e si è avvicinata al Senso della Felicità, che tra i suoi punti chiave pone l'importanza di mantenersi in forma. Danila racconta: “La teoria de Il Senso della Felicità ha centrato a pieno il rapporto fra benessere fisico e benessere mentale, correlazione che viene spesso sottovalutata”. Adottando lei stessa per prima il modello che propone, ha puntato ancora di più sulle proprie peculiarità (seguendo gli insegnamenti circa la spettacolarità), ha creato FitGirl una piattaforma di programmi di allenamento online dedicati al pubblico femminile (puntando a far crescere il suo business, come il passo della ricchezza suggerisce), sta cercando di incrementare il numero di follower su Instagram (aumentando la sua notorietà), è diventata un punto di riferimento anche sulla piattaforma Only Fans (su cui la sessualità la fa da padrone) e si è trasferita per diverso tempo a Dubai (appagando il suo bisogno di mobilità).

Ilaria Macrì, l'influencer che ha fatto dell'esagerazione il suo standard

Ilaria Macrì @ilariamacrii è un'influencer da quasi 50.000 followers su Instagram e si definisce una fashion addicted e fashion hunter. Nel suo pubblico, composto in gran parte da ragazze e donne, spesso lancia tendenze e talvolta le crea, complice anche la passione sfrenata per le scarpe. E non è tutto, Ilaria è davvero eclettica: è una personal trainer certificata e anche un'ottima cuoca, ama il mondo del make up e dello skincare e spesso condivide tutorial di trucco, vive una vita ordinariamente straordinaria e ama raccontarla, il che rende il suo profilo variegato e altamente attrattivo.

Già prima di conoscere il Senso della Felicità, Ilaria proponeva una filosofia di vita sopra le righe votata all'edonismo, in cui la cura della propria bellezza – dall'allenamento alla scelta del capo d'abbigliamento perfetto in ogni occasione – si accompagna al sano piacere di essere notata. L'incontro con l'ideologia del Senso della felicità è stato per lei una rivelazione: da quel momento ha deciso di investire ancora di più sulla propria bellezza e sul mostrarla attraverso i social, sulla propria notorietà e sulla propria spettacolarità, il suo essere unica e inimitabile. In particolare, ha trovato il coraggio di raccontare in una serie di interviste i suoi passati disturbi alimentari e come ne sia guarita, veicolando un messaggio positivo e, al tempo stesso, estremamente e intimamente personale. Se su Instagram la segue soprattutto il pubblico femminile, ai maschietti anche lei ha dedicato un profilo su Only Fans in cui esprime tutto il suo sex appeal.

Isabel Martina, la criminologa che porta i suoi followers sulla scena del crimine

Isabel Martina @diario_di_una_criminologa è un'influencer atipica, in quanto svolge la professione di criminologa. Niente scarpe all'ultimo grido, né tutorial, né programmi di allenamento ma indagini, casi di cronaca e cold case ancora irrisolti fanno parte del suo storytelling. Al contrario della maggior parte dei suoi colleghi che agiscono nell'ombra, con i suoi follower condivide gli aspettipiù affascinanti della sua professione, riflessioni sui casi più caldi e anche su quelli dimenticati troppo presto.

Nonostante le due lauree – una in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali e l'altra in Criminologia – e i due master – uno in Management e l'altro in Criminologia – ha inizialmente fatto fatica a trovare la sua strada, fino a quando ha deciso di seguire le orme della criminologa Roberta Bruzzone, che è anche stata sua docente, con cui oggi collabora nel Team Bruzzone. Da questa collaborazione e dai suoi primi casi risolti il nome di Isabel Martina è balzato agli onori della cronaca e sono scaturite le sue prime apparizioni televisive.

Riflettendo sul Senso della felicità, Isabel si è chiesta che abisso intercorra tra il cercare di essere felici e l'esserlo concretamente. Da qui ha messo in atto una serie di azioni che le hanno permesso di abbracciare il metodo, come racconta: “Ho iniziato a curare ancora di più il mio profilo e l'identità dei miei canali social in modo da aumentare il numero dei followers. A loro voglio far capire che il criminologo non è una creatura mitologica, ma una professione possibile. Nel fare questo ho iniziato a riflettere sul concetto della spettacolarità e sull'importanza del mio aspetto fisico. Così mi sono concentrata sulla mia immagine, sulle foto che condivido, sul mio modo di presentarmi agli altri di persona e sui social. Questo ha aumentato ancora di più la consapevolezza delle mie personali potenzialità. La notorietà dai social si è trasferita alla cronaca e la mia visibilità, come consulente, ha subito un forte exploit. Ho capito quanto è importante raggiungere una mia libertà finanziaria, monetizzando ancora di più la mia professione alla luce dei tanti anni di gavetta. Consapevole delle mie capacità, sono stata in grado di trovare degli sponsor e delle persone interessate alla mia crescita”.

I sei passi verso la felicità

Cosa predica esattamente il modello di cui tutti parlano, ovvero il Senso della felicità? Felicità che, come sappiamo, tutti inseguono ma che in pochi riescono a godere pienamente, spesso limitati da imposizioni sociali, culturali e schemi di comportamento appresi che non permettono di vivere con consapevolezza azioni mirate al raggiungimento del profondo benessere individuale.

La ricetta della felicità è proprio riassumibile in quei 6 passi che ogni influencer ha interpretato a modo suo:

• la mobilità, intesa come libertà di movimento e di viaggiare, di poter scegliere dove andare e quanto restarci, per scoprire la ricchezza del mondo, di paesi e culture diverse;

• l'aspetto fisico che aiuta chi ha cura del proprio corpo e della propria bellezza a piacersi e a piacere agli altri, godendo dell'edonistico riflesso dei loro occhi;

• la ricchezza, intesa non come fine materiale, bensì come il mezzo per conquistare la libertà;

• la notorietà, unità di misura dell'influenza personale, in base alla quale la condivisione di momenti (belli e non) della propria vita funge da amplificatore del piacere e da meccanismo catartico per affrontare le difficoltà;

• la sessualità, intesa come libertà a tutto tondo, senza la necessità di sottostare a regole rigide e preimpostate;

• la spettacolarità, secondo la quale ognuno deve concentrarsi sui tratti caratteristici e sulle peculiarità della propria persona e della propria esperienza, metterli in mostra e farne punti di forza;

Tutto questo è raccontato, dettagliato e approfondito sul sito www.sensodellafelicita.it

Sviluppi possibili

A questo punto non resta che da chiedersi, quanto ancora Il Senso della felicità accrescerà la sua sfera di influenza e quante persone saranno coinvolte nei prossimi mesi? Tutto questo mentre attendiamo di conoscere gli autori dello studio e gli ideatori della teoria, perché se è vero che i risultati sono stati diffusi, grande mistero c'è dietro a chi si celi dietro tutto e chi abbia voluto fare all'umanità un regalo così generoso.

