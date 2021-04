Scuola: Verona (Bti), 'i nostri bus per gli studenti, pronti oltre 24 mila mezzi sicuri'

20 aprile 2021 a

Milano, 20 apr.(Adnkronos) - Oltre 24mila bus turistici, spaziosi e sicuri, sono pronti ad accendere i motori per trasportare gli studenti a scuola, senza rischi di affollamento e contagio. La proposta è del comitato Bus turistici italiani che, come spiega all'Adnkronos il presidente dell'associazione, Riccardo Verona, mettendo a disposizione i propri mezzi, potrebbe contribuire da un lato alla soluzione dell'emergenza nel trasporto scolastico e dall'altro a far ripartire il settore.

"La riapertura delle scuole -spiega all'Adnkronos il presidente dell'associazione, Riccardo Verona- impone scelte per un trasporto sicuro e pluralistico, non più rinviabili. I mezzi ci sono, sono oltre 24 mila di cui 10mila tra euro 5 ed euro 6, green e rispondenti ai protocolli di sicurezza anti Covid, così come ci sono le risorse economiche per avviare l'affiancamento. Noi ci siamo e i nostri autisti sono pronti a lavorare, piuttosto che rimanere in cassa integrazione, a spese dello Stato". (segue)