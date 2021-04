Rivolutzione, servizio per aiutare piccole attività in crisi e con poche risorse a rialzarsi

20 aprile 2021 a

Roma, 20 apr. (Labitalia) - "Ci sono sempre più attività che, per via della pandemia, di crisi varie e contrazioni di mercato, non navigano in buone acque. Molte di loro necessitano di azioni veloci e concrete finalizzate all'acquisizione di nuovi clienti, riuscendo così ad alimentare la propria sopravvivenza e rinascita. Con questo proposito nasce Rivolutzione: aiutare a risorgere dalle ceneri quelle attività che al momento non possono permettersi investimenti troppi grossi". Ad annunciarlo all'Adnkronos/Labitalia Marco Lutzu, imprenditore, autore del libro bestseller 'Scrivere per vendere' e fondatore di Solutzione, la prima agenzia pubblicitaria a risposta diretta in Italia che integra tecniche di infotainment basate sul modello Netflix.

"Ormai - spiega - è sotto gli occhi di tutti: gli effetti della pandemia da Covid hanno messo in ginocchio interi comparti produttivi, e a farne le spese in modo significativo sono soprattutto quelle attività, generalmente piccole o locali, che versano in stato di grande sofferenza da oltre un anno e non dispongono di risorse economiche adeguate per provare a rialzarsi. E' quanto confermato anche da un recente studio di Confesercenti, che individua in 70mila le attività a rischio chiusura nel 2021 e piegate da una crisi dei consumi con pochi precedenti".

Lutzu spiega che "Rivolutzione, il nostro nuovo progetto, è una divisione speciale all'interno dell'agenzia Solutzione, dedicata nello specifico a business che hanno bisogno non di campagne ipersofisticate, ma di vere e proprie campagne lampo finalizzate all'acquisizione di nuovi clienti". "Attraverso un lavoro di produzione di testi e video di vendita, accompagnati da un'intensa attività di media buying, monitoraggio dei dati, ottimizzazione costante del funnel e assist continui alla rete vendita, si può affrontare nel migliore dei modi un periodo storico così complesso e particolare. E' proprio per correre in aiuto alle attività in crisi che abbiamo pensato a formule efficaci e davvero alla portata di tutti, anche e soprattutto sotto il profilo economico", conclude.