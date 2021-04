Ue: Senato approva definitivamente legge delegazione europea (2)

20 aprile 2021 a

(Adnkronos) - Fra i temi più rilevanti disciplinati nel disegno di legge compare la direttiva sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, attesa da tempo dagli operatori del settore giornalistico, dello spettacolo e della cultura. Altrettanto importante il nuovo codice delle comunicazioni elettroniche contenuto nel ddl, cruciale per lo sviluppo della banda larga.

Fra i temi di maggior interesse per il Paese, anche le direttive sullo sviluppo delle fonti rinnovabili, nonché l'aggiornamento alla complessa direttiva sui servizi media audiovisivi, con delega al Governo al riordino del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. Avviato, infine, il recepimento della direttiva in tema di ristrutturazione preventiva ed efficienza delle procedure, che costituisce un passo fondamentale per la piena realizzazione del Mercato unico e dell'Unione bancaria.