20 aprile 2021 a

a

a

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Sul ddl Zan la Lega fa catenaccio per non discutere il testo. Ma noi siamo determinati a votare per la calendarizzazione alla prossima riunione della commissione Giustizia. È finito il tempo della melina". Lo scrive su Twitter la vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia del Pd, Anna Rossomando.