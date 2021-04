Ue: Lorefice (M5S), 'con legge delegazione europea altro passo verso nostra idea Italia'

20 aprile 2021 a

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Con l'approvazione definitiva della legge di delegazione europea segniamo un altro punto nel percorso verso l'attuazione dell'idea di Paese che come Movimento abbiamo in mente e per cui i cittadini ci hanno premiato alle urne nel 2018". Così Pietro Lorefice, capogruppo M5S nella commissione Politiche europee di Palazzo Madama.

"Con l'approvazione di questo disegno di legge, infatti, avviamo la procedura -aggiunge- per il recepimento di un cospicuo pacchetto di normative in materia di ambiente, tecnologia, comunicazioni, transizione energetica. Tutti temi attualissimi e che si legano indissolubilmente con il Piano nazionale di ripresa e resilienza in corso di ultimazione da parte del Governo. Il recepimento di questa normativa assume ancora maggior importanza in quanto va a creare l'ambiente normativo entro cui il Pnrr dovrà inserirsi e dispiegare tutte le potenzialità di rilancio e innovazione di cui il Paese ha bisogno".