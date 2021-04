20 aprile 2021 a

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome collocati in zona arancione o rossa sono consentiti ai soggetti muniti delle certificazioni verdi". Si legge nella bozza del decreto Covid a proposito del pass per gli spostamenti.