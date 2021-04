Covid: bozza dl, pass verde vale 6 mesi per guariti e vaccinati, 48 ore con test

20 aprile 2021 a

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - C'è anche il pass verde normato dal dl che arriverà domani sul tavolo del Cdm per iniziare il percorso delle riaperture. Il provvedimento prevede la validità di 6 mesi per guariti e vaccinati, solo 48 ore per chi si è sottoposto a un test molecolare o antigenico rapido e avrà validità, c'è scritto nella bozza del decreto, in tutti gli Stati membri. Il certificato verde potrà essere presentato in formato cartaceo o digitale, prevede inoltre il dl che norma il pass all'articolo 10.