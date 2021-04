Grillo: Provenzano, 'aberrante, ma alleanza con M5s dipende da evoluzione con Conte'

20 aprile 2021 a

Roma, 20 apr (Adnkronos) - "Una vicenda privata che Grillo, nel modo più sbagliato e aberrante, con parole gravissime, da condannare, ha deciso di portare nella discussione pubblica". Lo ha detto il vice segretario del Pd Peppe Provenzano parlando, al Tg4, del video di Beppe Grillo sulla vicenda del figlio.

"La condanna è unanime, anche le parole di Conte lo testimoniano", ha aggiunto Provenzano che poi ha sottolineato: "Quanto al M5s, è la prima forza in Parlamento, fa parte di una maggioranza di governo, ci abbiamo governato, ma il futuro dell'alleanza dipende dall'evoluzione del M5s, dal tentativo in corso da parte di Conte di creare un nuovo Movimento. E tra le condizioni c'è quella di abbracciare sempre le garanzie e lo Stato di diritto, per cui quel video è inconcepibile".