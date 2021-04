Covid: Mazzeo, 'Vaccinati con almeno una dose l'88% degli over 80 toscani'

20 aprile 2021 a

Firenze, 20 apr. - (Adnkronos) - "Una importante novità per la vaccinazione degli over 80: nelle giornate di mercoledì 21 e giovedì 22 aprile gli ultraottantenni che non erano ancora riusciti a prenotarsi sul portale, potranno recarsi direttamente negli hub più vicini al luogo dove vivono e ricevere il vaccino. Ad oggi sono stati vaccinati con almeno una dose l'88% degli over 80 toscani e l'obiettivo è di arrivare al 100% entro domenica". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo.