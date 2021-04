20 aprile 2021 a

Verona, 20 apr. (Adnkronos) - La Fiorentina si impone a Verona sull'Hellas per 2-1 nell'anticipo della 32esima giornata di Serie A. Per i viola vantaggio firmato al 47' su calcio di rigore da Vlahovic e raddoppio al 65' siglato da Caceres. Per il Verona ha accorciato le distanze al 72' Salcedo. La squadra di Iachini sale così a 33 punti mentre quella di Juric resta ferma a 41.