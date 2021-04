L'azienda di consulenza strategica per l'asset management Indefi si espande in Nord America e nomina come managing partner il dirigente di settore Daniel Celeghin

21 aprile 2021 a

NEW YORK e PARIGI, 20 aprile 2021 /PRNewswire/ -- Indefi, uno dei principali consulenti strategici per i gestori di asset di tutto il mondo, ha annunciato oggi l'espansione in Nord America e ha nominato con effetto immediato Daniel Celeghin, dirigente nel settore della gestione degli investimenti, come managing partner.

Indefi prevede di creare un centro completo di consulenza gestionale a New York, simile alla sede di Parigi guidata dal managing partner Richard Bruyere. Celeghin e il team Indefi saranno al servizio degli attuali clienti che puntano alla crescita a livello globale, dei gestori di asset statunitensi e canadesi che cercano di espandersi a livello nazionale e internazionale, e delle aziende asiatiche e australiane con ambizioni di gestione patrimoniale.

Indefi fornisce consulenza ai gestori di asset sulle iniziative di crescita, sull'espansione nei mercati privati e sullo sviluppo e sull'integrazione nelle loro attività di strategie relative a sostenibilità e impatto.

"Daniel è il leader che stavamo cercando per far insediare Indefi nelle Americhe e integrare le nostre risorse globali", ha dichiarato Bruyere. "Indefi è una realtà imprenditoriale e di proprietà dei dipendenti e siamo orgogliosi di fornire ai nostri clienti consigli utili e basati sui fatti per aiutarli a far crescere la loro attività."

Prima di entrare in Indefi, Celeghin è stato responsabile delle strategie per AQR Capital Management. In precedenza ha lavorato a Hong Kong come direttore Asia-Pacifico per il consulente strategico di asset management Casey Quirk, un'azienda Deloitte, dove è rimasto per 16 anni.

"Indefi ha una solida reputazione come azienda indipendente e agile, sempre all'altezza delle richieste dei clienti grazie alle sue ricerche approfondite e alle sue competenze su questioni chiave di rilevanza per i gestori di asset, come i mercati privati e l'ESG. Sono entusiasta di unirmi ai miei nuovi colleghi nel progetto di espandere l'azienda a livello globale", ha dichiarato Celeghin.

Indefi dispone attualmente di oltre 50 consulenti strategici specializzati nella gestione patrimoniale a Parigi, Londra, Zurigo e Düsseldorf e prevede di assumere un team di persone a New York nei prossimi anni.

Informazioni su Indefi

Indefi, con sede a Parigi e New York, è uno dei principali consulenti strategici nel settore globale di gestione degli investimenti. Fondata nel 2007, Indefi aiuta i gestori di asset a plasmare le proprie strategie aziendali e a creare un vantaggio competitivo sostenibile. L'esperienza dell'azienda è stata costruita sui mercati pubblici e privati, tra cui quello immobiliare e delle infrastrutture, credito privato e private equity. Pioniere nei servizi di consulenza ai gestori di asset sulle strategie di sviluppo e integrazione ESG, Indefi è firmataria PRI. Per maggior informazioni, visitare il sito www.indefi.com.

