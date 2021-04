Superlega: Ceferin, 'ammirabile ammettere errore, ora avanti insieme'**

21 aprile 2021 a

a

a

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Ieri ho detto che è ammirabile ammettere di aver sbagliato e questi club hanno fatto un grande errore. Ma adesso sono tornati in gruppo e so che hanno tanto da offrire, non solo alle nostre competizioni, ma all'intero calcio europeo". Questa la risposta del presidente della Uefa Aleksander Ceferin alla notizia delle squadre ritiratesi dal progetto della Superliga. "La cosa importante adesso è andare avanti insieme e ricostruire l'unità di cui godeva prima questo sport", ha aggiunto il numero uno dell'Uefa.