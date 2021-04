Camera: Oggi Question time con Carfagna, Stefani, Cingolani e Orlando (2)

21 aprile 2021 a

(Adnkronos) - Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, risponde a interrogazioni sulle iniziative per evitare la localizzazione di un'ampia infrastruttura elettrica nella Piana del Sele, al fine di non comprometterne la vocazione agricola, turistica e produttiva; sulla situazione ambientale del territorio toscano, in particolare della provincia di Pisa, in relazione ad una recente inchiesta giudiziaria sul trattamento degli scarti derivanti dalla lavorazione delle pelli.

Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, risponde a interrogazioni sui tempi di adozione dei decreti attuativi previsti dalla legge di Bilancio per il 2021 in materia di esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti; sulle iniziative per il potenziamento dei centri per l'impiego nell'ambito della strategia di rilancio dell'occupazione dopo la pandemia; sulle iniziative volte a scongiurare casi di indebita percezione del reddito di cittadinanza, in relazione a recenti inchieste giudiziarie che vedono coinvolti cittadini extracomunitari.