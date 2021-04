Sommet Education duplica la sua presenza globale con l'acquisizione di Invictus Education Group, istituto privato leader nella formazione in Sud Africa

21 aprile 2021 a

LAUSANNE, Svizzera, 21 aprile 2021 /PRNewswire/ -- Sommet Education, primaria rete internazionale di scuole specializzata nella formazione in hospitality management e arti culinarie, e Invictus Education Group, istituto privato sudafricano leader nella formazione, ufficializzano l'acquisizione di Sommet Education della quota di maggioranza di Invictus Education, accanto ai suoi azionisti storici. Con questa operazione Sommet Education raddoppia la sua presenza a livello mondiale, portando da 9 a 17 il numero dei campus e passando da 6.000 a 9.000 studenti. La firma segna l'inizio di un piano di rapida espansione in Sud Africa e ulteriori sviluppi panafricani.

Una strategia di espansione finalizzata alla crescita

Sommet Education prosegue nel percorso di affermazione della propria leadership come rete leader nella formazione per l'hospitality. Dopo l'acquisizione di École Ducasse nel 2019, l'acquisizione di Invictus Education Group rappresenta un nuovo passo per il Gruppo, che sta raddoppiando la sua presenza globale portando il numero dei suoi campus in tutto il mondo da nove attualmente a diciassette e da 6.000 a 9.000 studenti, e la cui strategia di crescita si basa sull'espansione attraverso l'acquisizione di nuovi brand nel settore della formazione e investimenti in settori affini e attività asset-light.

In occasione della firma, Benoît-Etienne Domenget, CEO di Sommet Education, afferma: "Invictus Education Group è una straordinaria storia di successo nel panorama educativo africano. Con 25 anni di presenza nel continente, un portafoglio diversificato di istituti per l'ospitalità e programmi digitali, un team di grande esperienza e una gestione consolidata, un'impronta nazionale e una solida pipeline, Invictus ha il potenziale per portare avanti le nostre ambizioni, nella regione e oltre".

Forti prospettive di sviluppo

Insieme, Sommet Education e Invictus Education pianificano l'apertura di ulteriori campus per la International Hotel School e un campus SAE in Sud Africa. Il primo progetto avrà sede a Benoni e aprirà nel luglio 2021; ulteriori aperture sono previste a Nelspruit, Potchefstroom, Port Elisabeth e Pretoria.

Mike Lambert, fondatore e CEO di Invictus, sostiene "Sommet Education è il partner internazionale ideale per supportare la nostra visione e il nostro piano di espansione. Con questa alleanza saremo in grado di fornire ai nostri studenti l'accesso a una rete mondiale di alumni e partner con percorsi di apprendimento e carriere diversificati, con più opportunità di imparare e crescere a livello internazionale ".

Oltre i piani di espansione, i due partner agiranno sinergicamente in quattro aree chiave:

- creazione di curriculum e formazione dei docenti per supportare l'espansione del portfolio di corsi di laurea offerti da Invictus nelle aree in cui il Glion Institute of Higher Education e Les Roches godono di ottima reputazione;

- ulteriore sviluppo dei programmi di arte culinaria e pasticcera grazie al know-how di École Ducasse;

- Invictus porterà la sua conoscenza ed esperienza nella formazione BTB dedicata alle aziende, lo sviluppo e la consulenza aziendale maturata grazie a Summit;

- condivisione di conoscenze, esperienze e vision sui programmi e le piattaforme di istruzione on-line.

Sono previsti sviluppi ambiziosi anche per l'Africa, con l'apertura del primo campus in Kenya già prevista per il 2023.

Programmi ed expertise complementari

Sommet Education è l'unico gruppo di formazione che vanta due istituti tra le prime quattro scuole di hospitality management a livello mondiale. Insieme alla scuola di arte culinaria e pasticceria, École Ducasse, il Gruppo gestisce nove campus in cinque paesi (Svizzera, Francia, Spagna, Regno Unito e China) e piattaforme di apprendimento remoto all'avanguardia.

Invictus Education è una delle principali reti private di formazione in Sud Africa. Vanta un business diversificato nel campo dell'istruzione e della formazione per il settore dell'ospitalità con 4 brand, 8 campus, 3 uffici regionali all'interno del paese:

