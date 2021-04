Covid Veneto, Zaia: "Oggi 1.094 contagi". Dati 21 aprile

21 aprile 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Sono 1.094 i nuovi contagi di Coronavirus in Veneto secondo i dati del bollettino di oggi, 21 aprile, illustrati dal presidente della regione Luca Zaia. Si registrano altri 20 morti, che portano a 11.159 il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza. Da ieri sono stati processati 54.323 tamponi, l'indice di positività è al 2,01%. Gli attualmente positivi in Veneto sono 24.593 e di questi, 1.685 sono ricoverati in ospedale (-43 da ieri). In calo sia i pazienti in area non critica (1.449, -32) che quelli in terapia intensiva (236, -11).

Nel consueto punto stampa, Zaia si è soffermato sulle prossime riaperture e sull'intenzione del governo di confermare il coprifuoco alle 22: "Draghi riveda gli orari del coprifuoco", è l'auspicio del presidente del Veneto. "Premesso che 'coprifuoco' è una brutta parola, credo ci vorrebbe un segno di disponibilità, e quindi bisogna innalzarlo un po', almeno alle 23 se non toglierlo completamente", ha auspicato Zaia sottolineando che "spero che il presidente del Consiglio prenda in considerazione questa opportunità: e, magari per la ristorazione si potrebbe, ad esempio, avere come lasciapassare la ricevuta fiscale del ristorante, senza dover uscire di fretta con il boccone in bocca...", ha concluso.