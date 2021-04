Calcio: Fonseca, 'voglio una Roma motivata, il campionato non è chiuso'

21 aprile 2021 a

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Voglio una Roma motivata, il campionato non è chiuso. Ora dobbiamo pensare alla gara con l'Atalanta sapendo che non abbiamo giocato come dobbiamo ultimamente. Non abbiamo però perso l'identità". Queste le parole del tecnico della Roma, Paulo Fonseca, in conferenza stampa alla vigilia della partita con l'Atalanta. Il tecnico portoghese ha anche elogiato l'operato della formazione bergamasca negli ultimi anni: "Quello che stanno facendo è da ammirare ma non facciamo paragoni".