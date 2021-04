Ue: Franceschini, 'serve piano europeo di ripartenza della cultura'

21 aprile 2021 a

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - ll Ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha incontrato oggi in videoconferenza il Ministro della Cultura e dello sport spagnolo, Jose Manuel Rodriguez Uribes.

Nel corso del cordiale colloquio, i due Ministri si sono confrontati sulle diverse politiche adottate dai rispettivi governi per sostenere i settori della cultura nella difficile fase della pandemia e nella prospettiva della progressiva riapertura delle attività. Il Ministro Franceschini ha illustrato i prossimi passaggi previsti dal Governo italiano e le modalità della riapertura di teatri, cinema, sale da concerto e musei. Il Ministro Uribes ha evidenziato le soluzioni adottate dal governo spagnolo, con il regime condiviso tra governo centrale ed autorità locali per l'apertura in condizioni di sicurezza.

Il Ministro Franceschini ha suggerito un coordinamento tra i ministri europei della cultura per allineare il più possibile le regole delle riaperture in modo da offrire al pubblico ed agli operatori uno scenario uniforme. Allo stesso modo, i due ministri hanno concordato che sarà utile condividere le modalità con cui le tematiche culturali sono entrate nei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza dei diversi paesi europei.