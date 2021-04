Milano: sorpreso a bordo di un treno con pistola e droga, arrestato

21 aprile 2021 a

Milano, 21 apr. (Adnkronos) - Un 53enne di origine cinese è stato arrestato dopo essere stato sorpreso a bordo di un treno con una pistola e della droga. E' accaduto ieri a Milano.

L'uomo, pluripregiudicato e non in regola sul territorio nazionale, è stato individuato dagli agenti della Polfer, impegnati in un servizio di controllo a bordo di un convoglio diretto nella Capitale. Pochi minuti dopo la partenza dalla stazione di Milano Porta Garibaldi, l'uomo è stato notato dagli agenti per il suo evidente nervosismo; sottoposto a controllo, è risultato in possesso di una pistola di piccole dimensioni, una scatola con 100 cartucce caricate a salve, 3 involucri contenenti circa 3 grammi di shaboo e un ulteriore involucro con eroina.

Bloccato, è stato fatto scendere allo scalo di Piacenza, prima fermata utile, e identificato grazie alla collaborazione del personale della questura. Al termine degli accertamenti, è stato arrestato.