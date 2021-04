21 aprile 2021 a

Roma 21 apr. (Adnkronos) - "Il Pd ha nel proprio dna il rispetto dei territori per le elezioni amministrative. Solo i territori possono decidere i programmi, le alleanze, la necessità di ricorrere a primarie. No ad imposizioni da Roma, in nessun caso”. Lo afferma il senatore dem Andrea Marcucci.