21 aprile 2021 a

a

a

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Non ho sufficienti elementi per capire se il #coprifuoco è giustificato o meno. Forse potremmo portare il confronto sui razionali della scelta. Il Governo potrebbe spiegare meglio e l'opposizione interna e esterna ribattere con qualche numero. Così per cambiare". Lo scrive Carlo Calenda su twitter.