Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Una prova di irresponsabilità della Lega in Cdm. Questa linea ondivaga mette in difficoltà Draghi e l'intero Governo. Matteo Salvini ha problemi nei sondaggi e di competizione per la leadership con la Meloni. Sta giocando una partita sua, ma lo fa sulla pelle degli italiani". Lo scrive su twitter il vicesegretario Pd, Peppe Provenzano.