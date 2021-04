21 aprile 2021 a

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Dal 26 aprile chi è munito di certificazione verde potrà spostarsi da una Regione all'altra anche se si tratta di zone rosse o arancioni. Sempre dal 26 aprile e fino al 15 giugno, in zona gialla e arancione, è possibile andare a trovare amici o parenti in una abitazione privata (diversa dalla propria) in 4 persone al posto di 2". Lo rende noto Palazzo Chigi al termine del Cdm.