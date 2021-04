Milano: su sito Comune piattaforma per avere bonus Taxi (2)

21 aprile 2021 a

(Adnkronos) - Il nuovo buono taxi fa tesoro della positiva esperienza acquisita nel 2020 e che ha permesso di fare oltre 40mila corse in taxi a prezzo agevolato tra il 18 agosto e il 15 gennaio; al momento ha una dotazione economica di circa 3 milioni di euro ed è utilizzabile anche sui veicoli Ncc (auto pubblica a noleggio con conducente), fino dicembre 2021, ogni buono copre il 50% del costo della singola corsa fino a un massimo di 20 euro a viaggio.

Per accedere al nuovo bonus taxi il cittadino deve preiscriversi al servizio attraverso la piattaforma disponibile già da oggi all'indirizzo https://formshd4.comune.milano.it/pages/buoniviaggio/index.jsp, rilasciare i propri dati anagrafici e autocertificare la propria appartenenza alle categorie beneficiarie dell'agevolazione. Riceverà quindi una mail di attivazione e quando vorrà usare l'agevolazione sarà sufficiente mostrare la tessera sanitaria al tassista. Questi aprirà l'app già scaricata sul cellulare, inserirà il codice fiscale dell'utente per la verifica e a fine corsa inserirà il costo del viaggio. Il sistema calcolerà automaticamente la quota in carico al cittadino che procederà al pagamento immediato mentre la parte restante sarà accreditata direttamente al tassista dall'Amministrazione.