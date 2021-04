Trasforma le tue foto in doni che emozionano con Fotoregali

22 aprile 2021 a

(Milano 22 aprile 2021) - Milano, 22 Aprile 2021. Pochi e semplici passaggi portano alla creazione di prodotti unici, che trasformano le proprie foto in un'emozione speciale. Idee regalo per ogni occasione, dalle stampe su tela ai cuscini personalizzati. È l'esperienza riservata a chi sceglie Fotoregali, l'e-commerce di punta nella stampa di immagini su materiali speciali in cui avanguardia tecnologica, lavorazioni artigianali, spedizione rapida e assistenza in tempo reale si fondono.

L'offerta è composta da stampe d'arredo

È un progetto espressione del Made in Italy, avviato 15 anni fa, che risponde alle esigenze di un'ampia comunità di utenti-artisti, cui viene messa a disposizione la preparazione di un team grafico interno. Nel processo di realizzazione sono rispettati gli standard della qualità massima di stampa, coniugata con l'affidabilità dei materiali.

Un obiettivo raggiunto grazie a un laboratorio all'avanguardia. L'utente può così approfittare di un duplice supporto, sia per quello che riguarda le sue idee, sia sotto il profilo tecnico. L'attenzione verso ogni ordine è orientata a un semplice risultato: la soddisfazione del cliente.

È infatti adottata una produzione interna che prevede la collaborazione di artigiani specializzati. Ogni immagine viene controllata dai grafici dell'e-shop perché la stampa avvenga correttamente, eliminando eventuali imperfezioni, sistemando la luminosità dei colori e adattandola all'area di stampa.

La personalizzazione è sinonimo di semplicità con Fotoregali, accessibile anche a quanti non hanno dimestichezza con la tecnologia. È possibile preparare il proprio progetto, salvarlo, condividerlo e completarlo quando lo si desidera. Terminata l'opera, l'utente può verificare le peculiarità del prodotto ricorrendo alla fedele anteprima 3D gratuita.

Un ulteriore tratto distintivo della proposta è l'attenzione verso la velocità di preparazione e consegna del prodotto, per il quale viene impiegato un imballaggio ultraresistente. La spedizione è veloce, anche in 1 giorno, e sono adottati esclusivamente metodi di pagamento sicuri al 100%.

Vuoi concederti un cadeau speciale o sorprendere con un regalo personalizzato? Grazie a Fotoregali hai uno sconto 20% e spedizione gratuita per ordini di almeno 39 euro. Scopri l'e-shop della stampa di immagini su materiali speciali, visita ora www.fotoregali.com.

