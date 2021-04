Covid: Fontana, 'stiamo investendo 4 mld, ma vincoli Pa ci limitano a pubblico'

22 aprile 2021 a

Milano, 22 apr.(Adnkronos) - "Come Regione Lombardia crediamo nell'investimento, nell'innovazione e nella ricerca; abbiamo approvato un programma strategico triennale mettendo a disposizione fra risorse pubbliche e private più di 750 milioni di euro perché crediamo nella digitalizzazione delle imprese del nostro territorio. Questa è una battaglia su cui ci stiamo impegnando" Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo alla terza edizione di Innovation Days, il roadshow del Sole 24 Ore e Confindustria.

"Purtroppo -avverte Fontana- i vincoli della pubblica amministrazione ci impongono investimenti soltanto nel pubblico; da parte nostra abbiamo previsto un nostro piccolo recovery fund da 4 miliardi che va nella direzione di dare spunto, almeno a certe filiere, di dare risorse immediate nella economia reale, ma credo che si dovrebbe cambiare qualcosa. Purtroppo questo non ci è consentito. Bisognerà provare a bombardare in quella direzione".