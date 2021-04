Def: Meloni, 'una follia, più immigrati per aumentare il Pil'

22 aprile 2021 a

a

a

Roma, 22 apr (Adnkronos) - "Un altro smacco agli italiani. Nel documento di economia e finanza, il governo ha scritto che, per aumentare il nostro PIL, abbiamo bisogno di più immigrati". Lo scrive Giorgia Meloni su Facebook.

"Invece di incentivare le nascite e le politiche per la natalità o incrementare le risorse per le nostre imprese e i nostri lavoratori, il governo definito dei "migliori" pensa a queste follie. L'Italia è in ginocchio, le famiglie sono esasperate, la nostra Nazione ha bisogno di un governo che metta al primo posto gli italiani. Non c'è più tempo da perdere”, aggiunge la presidente di FdI.