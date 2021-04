Pari opportunità: Bonetti, 'empowerment femminile al centro presidenza G20'

22 aprile 2021 a

Milano, 22 apr. (Adnkronos) - "L'empowerment femminile sarà anche al centro del percorso della presidenza del G20 e avrà come asse fondamentale la formazione nelle materie Stem. Si tratta non solo di dare alle bambine e alle ragazze le competenze e la formazione ma, di renderle consapevoli che c'è bisogno di loro, della loro creatività e della loro genialità e che la materie scientifiche sono il luogo per la realizzazione dei loro sogni". Lo ha detto Elena Bonetti, ministro per le pari opportunità e la famiglia, intervenendo alla celebration conference di #STEMintheCity, iniziativa del Comune di Milano.

"La formazione nelle materie Stem -spiega la ministra- è necessaria per poter dare vita a un futuro sostenibile digitale". Le materie scientifiche "ci abilitano a diventare cittadini del futuro ed è per questo che è importante partire dalla prima infanzia con i percorsi di formazione, rompendo quegli stereotipi che ancora oggi nel nostro Paese vedono donne percepite come meno portate, con meno attitudini nelle materie scientifiche".