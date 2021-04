Innovazione: Colao, 'Paese ha bisogno di donne leader'

22 aprile 2021 a

Milano, 22 apr.(Adnkronos) - "Sappiamo che abbiamo una sottorappresentazione delle donne nelle scienze, ma il Paese ha bisogno di tutti nelle sfide che ci aspettano. E quindi abbiamo bisogno di scienziate, ingegnere, ricercatrici, biologhe, di donne che possano arrivare in posizioni di leadership, ottenendo la parità che vogliamo anche nella conduzione del Paese". Lo ha detto il ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, intervenendo alla celebration conference di #STEMintheCity, iniziativa del Comune di Milano.

"L'innovazione - spiega Colao- è importante per diversi motivi: favorisce la crescita economica, dà opportunità di lavoro alle persone e crea una cultura del cambiamento che rende le società più agili e resilienti e migliori". Per arrivare all'innovazione, però, "ci vogliono competenze profonde nelle scienze, quindi promuovere la consapevolezza dell'importanza degli studi scientifici è essenziale per il futuro".