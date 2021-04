realme presenta due nuovi smartphone della Serie 8:realme 8 5G e realme 8

22 aprile 2021 a

(22 Aprile 2021) - • realme 8 5G sarà il primo smartphone con processore MediaTek Dimensity 700 ad arrivare sul mercato italiano

• realme 8, infinitamente sottile e leggero, è dotato di display Super AMOLED da 16,3 cm, batteria da 5000 mAh e processore per il gaming MediaTek Helio G95

Milano, 22 aprile 2021 — Da sempre in prima linea per espandere e democratizzare il mercato dei dispositivi 5G,

Processore 5G di ultima generazione: MediaTek Dimensity 700

realme 8 5G integra MediaTek Dimensity 700, il processore più potente del segmento. Questo chipset 5G combina nella sua CPU octa-core due core Arm Cortex-A76 che raggiungono la velocità di 2,2 GHz. Il processo produttivo a 7 nm, oltre a essere il 28% più efficiente dal punto di vista energetico rispetto a un processo a 8 nm, consente al processore Dimensity 700 di offrire prestazioni elevate senza compromettere la durata della batteria. Dimensity 700 dispone anche di una potente GPU, Arm Mali-G57 MC2 con velocità di clock di 950 MHz, e supporta una frequenza di aggiornamento del display pari a 90 Hz, per una migliore esperienza sia sotto il profilo della qualità delle animazioni che in termini di scorrimento delle schermate e durante le sessioni di gioco. Grazie a Dimensity 700, realme 8 5G è compatibile con le reti 5G di ultima generazione, supportando schede SIM 5G e sia sistemi 5G SA che NSA.

Batteria da 5000 mAh e tecnologia Smart 5G per ridurre i consumi

Per assicurare agli utenti un utilizzo prolungato dello smartphone senza doversi preoccupare costantemente della sua autonomia, realme 8 5G integra una batteria da 5000 mAh. Poiché il 5G comporta generalmente consumi più elevati, realme ha introdotto Smart 5G Power Saving, una tecnologia che garantisce un'ottima durata della batteria.

Di che cosa si tratta?

a) La tecnologia Smart 5G può rilevare in modo intelligente il segnale circostante, passando automaticamente da 4G a 5G.

b) Grazie alla modalità Super risparmio energetico, che agisce sull'ottimizzazione della CPU e delle app, oltre che sulla regolazione della retroilluminazione, il consumo energetico del sistema viene ridotto e la durata della batteria dello smartphone viene estesa.

c) La modalità Sleep Standby Optimization consente di risparmiare energia nei momenti in cui lo smartphone non viene usato, ad esempio mentre si dorme.

d) Il sistema bloccherà automaticamente le applicazioni inattive, in modo che non consumino energia quando non necessario.

Super sottile e con un design dall'effetto dinamico

realme 8 5G è lo smartphone 5G più sottile del segmento. Con uno spessore di soli 8,5 mm e un peso di appena 185 g, è estremamente comodo da tenere in mano. Per rendere l'idea della velocità, il design – chiamato Dynamic Speed Light – restituisce un effetto dinamico grazie al gioco di luci e riflessi che si produce a ogni movimento dello smartphone. Per realizzare questo effetto, sui dispositivi nella colorazione Supersonic Blue realme ha utilizzato un processo di placcatura in indio, per un finish lucido e brillante; sugli smartphone nella versione Supersonic Black, realme ha invece impiegato una lavorazione a motivo lenticolare per ottenere un effetto specchio dal look premium e che conferisce luminosità.

Display ultra fluido a 90 Hz

realme 8 5G dispone di un display ultra fluido a 90Hz. Lo schermo FHD+ da 16,5 cm (6,5") presenta una frequenza di campionamento del tocco di 180 Hz e una luminosità massima di 600 nit, che garantiscono un'esperienza coinvolgente e colori splendidi. La frequenza di aggiornamento è elevata, in modo da evitare lag e ritardi durante le sessioni di gioco.

Fotocamera da 48 MP ideale anche per scattare di notte

La fotocamera ha svolto un ruolo fondamentale nell'era del 4G. Con l'aumento della velocità delle reti è arrivata infatti la possibilità di trasmettere, ovunque e in qualunque momento, eventi in live streaming. Tutto ciò è inseparabile dalle tecnologie fotografiche degli smartphone, che continueranno a evolversi anche nell'era del 5G. Per consentire agli utenti di essere pronti a qualsiasi cambiamento e novità, realme 8 5G dispone di una tripla fotocamera con modalità Nightscape, perfetta anche per gli ambienti poco illuminati: il sensore principale ad alta definizione è da 48 MP ed è accompagnato da una lente per ritratti in bianco e nero e da un obiettivo macro da 4 cm. Grazie a realme 8 5G, dotato di apertura F1.8 e di un algoritmo di sintesi multi-frame, tutti possono scattare foto eccezionali anche con poca luce. In più, realme 8 5G offre cinque filtri dedicati alle foto e ai paesaggi notturni. Anche i selfie sono eccezionali, grazie alla fotocamera frontale da 16MP, con apertura f / 2.1.

Le altre novità di realme 8 5G

Grazie agli slot per tre schede di realme 8 5G, è possibile sia utilizzare due SIM che espandere contemporaneamente lo spazio di archiviazione. Lo smartphone permette di aumentare la memoria fino a 1 TB: secondo i test effettuati da realme, con 1 TB di memoria è possibile archiviare oltre 262.000 foto, 209.000 brani o più di 4190 serie tv.

Allo stesso tempo, per garantire un'esperienza eccellente a tutti gli utenti, realme 8 5G può contare su una tecnologia di espansione dinamica della RAM (DRE - Dynamic RAM Expansion), che converte la ROM in RAM virtuale. Inoltre, realme 8 5G dispone di un lettore di impronte digitali posizionato sul lato e di realme UI 2.0, basata su Android 11.

realme 8: super sottile e leggero con quad camera da 64 MP con AI

Con un peso di soli 177 grammi e uno spessore di appena 7,99 mm, realme 8 risulta super sottile e leggero, risultando estremamente comodo anche quando lo si utilizza per lunghi periodi. Lo smartphone è dotato di una fotocamera frontale da 16 MP integrata nel display e di una fotocamera quadrupla con AI che comprende un sensore principale da 64 MP, una lente ultra-grandangolare 119 ° da 8 MP, un obiettivo macro e uno per ritratti in bianco e nero. La fotocamera di realme 8 dispone anche della modalità Starry, per scattare foto incredibilmente nitide del cielo stellato, e un algoritmo per la fotografia Tilt-shift che consente di ottenere un sorprendente “effetto miniatura” e di personalizzare la sfocatura della scena a proprio piacere. Con realme 8 è anche possibile registrare video in modalità Dual-view, una funzione che consente agli utenti di realizzare clip eccezionali utilizzando contemporaneamente la fotocamera posteriore e quella anteriore.

realme 8 con display Super AMOLED, batteria da 5000 mAh e processore Helio G95

realme 8 vanta uno schermo Super AMOLED da 6,4 pollici (16,3 cm) con risoluzione 1080P FHD, frequenza di campionamento fino a 180Hz per una migliore reattività durante il gioco, funzione Always-on Display e sensore di impronte digitali integrato per sbloccare lo smartphone in modo comodo e veloce. La potente batteria da 5000 mAh garantisce uno standby di 40 giorni e permette di giocare per ben 10 ore. Con la ricarica Dart da 30W, la batteria, che supporta anche la ricarica inversa per alimentare altri smartphone e dispositivi smart, può arrivare al 100% di autonomia in soli 65 minuti. Inoltre, grazie alla modalità Super risparmio energetico, la batteria può durare fino a 2 giorni con solo il 5% di carica.

realme 8 è alimentato da MediaTek Helio G95, uno dei processori 4G più potenti in questo segmento di prezzo. Il chip è dotato di due core Cortex-A76 con velocità fino a 2,05 GHz e sei core Cortex-A55 a fino a 2 GHz, oltre che della GPU 900 MHz Mali-G76, una combinazione che offre fluidità e reattività agli amanti del gaming mobile. Inoltre, è stata impiegata la tecnologia Copper Liquid Cooling, un sistema di raffreddamento a liquido che migliora l'efficienza in termini di dissipazione del calore del 14,4% rispetto a realme 7. realme 8, disponibile in tre colori (Cyber Black, Cyber Blue e Punk Black), disporrà di realme UI 2.0, basata su Android 11, e della certificazione Hi-Res Audio, che garantisce un'esperienza audiovisiva di altissima qualità sia quando si ascolta la musica che quando si guarda un film.

realme 8 5G e realme 8 saranno disponibili in Europa nel corso del mese di maggio a un prezzo consigliato a partire da 199 euro. La data di arrivo sul mercato italiano, così come i prezzi locali e le informazioni relative alle promozioni early bird, saranno annunciati nelle prossime settimane.

Informazioni su realme

realme è un marchio tecnologico specializzato nella fornitura di smartphone e prodotti AIoT di alta qualità su scala globale. Il claim dell'azienda è "Dare to Leap" e fa appello alla capacità dei giovani di osare nell'utilizzare le ultime novità in fatto di tecnologia e design. realme è il settimo marchio di smartphone al mondo ed è stato riconosciuto come uno dei principali brand di telefonia secondo le statistiche di Counterpoint sulle spedizioni globali di smartphone nel terzo trimestre del 2020. Nel 2019, le spedizioni globali di smartphone realme hanno raggiunto i 25 milioni con un tasso di crescita su base annua dell'808%, rendendo l'azienda il marchio di smartphone in più rapida crescita al mondo per quattro trimestri consecutivi dal 2019 al secondo trimestre del 2020. realme è entrata in 61 mercati in tutto il mondo, tra cui Cina, Sud-est asiatico, Asia meridionale, Europa, Russia, Australia, Medio Oriente, Africa con una base di utenti globale di oltre 70 milioni.

