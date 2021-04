Covid: Fontana visita hub Palazzo Scintille, 'obiettivo 100mila vaccinazioni al giorno'

22 aprile 2021 a

Milano, 22 apr. (Adnkronos) - "Il nostro obiettivo è di effettuare 100mila vaccinazioni al giorno. Un traguardo raggiungibile a patto che in Lombardia arrivino nuove dosi da mettere a disposizione dei nostri centri vaccinali". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che questa mattina ha fatto visita al nuovo hub per le vaccinazioni realizzato a Milano al 'Palazzo delle Scintille'.

"Si tratta - spiega il governatore- della più grande area allestita in Italia insieme a quella della Fiera di Brescia. Una struttura creata con la collaborazione di fondazione Fiera Milano e Generali, con il contributo e la partecipazione di importanti partner privati quali Cisco e Moncler che ringrazio". Il nuovo centro, in linea con le indicazioni del piano di vaccinazione massiva di Regione Lombardia, risponde all'esigenza di avere ulteriori e adeguati spazi sul territorio per proseguire le inoculazioni con un ritmo sempre più sostenuto.

"Ieri -aggiunge Fontana- siamo arrivati a 68mila somministrazioni, adesso ci troviamo a rallentare a causa della carenza di vaccini. Abbiamo bisogno di implementare la fornitura, così potremo anche arrivare a quota 100.000 al giorno". Il governatore evidenzia infine che "Palazzo Scintille è organizzato per somministrare circa 10.000 inoculazioni al giorno attraverso 72 linee di erogazione vaccinale". L'avvio del nuovo Centro è previsto per domenica 25 aprile.