Grillo: Annibali (Iv), Macina si dimetta immediatamente'**

22 aprile 2021 a

a

a

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - “La sottosegretaria Macina dovrebbe fare immediatamente un passo indietro e dimettersi". Lo chiede la deputata di Italia viva Lucia Annibali, capogruppo in commissione Giustizia. “La sottosegretaria alla Giustizia -aggiunge- ha mostrato chiara inadeguatezza a ricoprire il suo ruolo. Prendere posizione pubblicamente su una vicenda giudiziaria ancora in corso è già grave, ma se a farlo è una donna che rappresenta le istituzioni lo è ancor di più".

"Macina insinua un uso politico degli atti del processo e attacca l'avvocata della ragazza che ha denunciato lo stupro. C'è da chiedersi chi in questa odiosa vicenda stia veramente facendo un uso politico della sua posizione, se non lei, che ha scelto di usare la sua posizione per dare tribuna ad attacchi, quelli sì, politici, senza invece esprimersi con una netta condanna nei confronti del suo leader per le gravi parole pronunciate nel suo video. Chi rappresenta le istituzioni -conclude Annibali- dovrebbe essere in grado guardare agli interessi delle cittadine e dei cittadini più che a quelli del proprio leader”.