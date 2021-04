Università: Rettore Statale Milano, 'bene ritorno didattica in presenza ma non sia 'liberi tutti''

22 aprile 2021 a

Milano, 21 apr. (Adnkronos) - "Non credo che il nuovo decreto del governo avrà effetti sconvolgenti, sempre che, come mi auguro, non venga letto come un 'liberi tutti', perché così non è e non deve essere". A parlare è Elio Franzini, rettore dell'università Statale di Milano che all'Adnkronos spiega come l'ateneo si prepara ad affrontare le prossime settimane, alla luce delle indicazioni del premier Mario Draghi che ha posto l'accento sulla priorità del ritorno delle attività didattiche in presenza.

"Per quanto riguarda noi -avverte Franzini- continueremo ad operare con modalità mista perché da una parte dobbiamo continuare a mantenere le norme per il distanziamento nelle aule e dall'altra non possiamo costringere migliaia di studenti, che nel frattempo si sono allontanati da Milano, a rientrare per seguire l'ultimo mese e mezzo di lezioni. Non cambieremo neanche le disposizioni per le sale studio, che continueranno ad essere aperte e gli esami continueranno ad essere a distanza". La novità è che "lasceremo la scelta agli studenti, che potranno tornare in presenza a partire dalla sessione di giugno e luglio, se i dati lo consentiranno".