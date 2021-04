Covid: Maraio (Psi), 'Lega irresponsabile, governo non si presti a isterismi'

22 aprile 2021 a

a

a

Roma, 22 apr (Adnkronos) - "I ministri della Lega hanno dimostrato di non essere in grado di assumersi le proprie responsabilità. L'astensione sul nuovo Decreto dell'Esecutivo impone una riflessione a tutta la maggioranza. È irresponsabile da parte del Carroccio essere, insieme, forza di lotta e di governo". Lo dice il segretario del Psi Enzo Maraio.

"Il Governo Draghi non si presti agli isterismi ed alle posizioni più strumentali delle forze demagogiche. Chi è a Palazzo Chigi ha il dovere di assumere oneri ed onori. I distinguo non sono, in certi casi, espressione di una legittima posizione politica ma la sintesi delle pulsioni più volgari. Salvini decida: o dentro o fuori”, aggiunge Maraio.