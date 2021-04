Recovery: a riunione P.Chigi con Draghi su Pnrr nessun accenno a strappo Lega

22 aprile 2021 a

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - Nessun accenno allo strappo della Lega ieri, in Cdm sul dl riaperture, nel corso della riunione che si è tenuta questa mattina a Palazzo Chigi con il premier Mario Draghi, i capidelegazione delle forze di maggioranza e i ministri più coinvolti nel Recovery plan. Fonti presenti alla riunione riferiscono di un clima sereno, dove non una parola sarebbe stata spesa sull''incidente' di ieri, con la Lega che ha deciso di astenersi e non votare il decreto.