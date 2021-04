Covid: Generali mette a disposizione spazi Square Garden per ospitare hub vaccinale

22 aprile 2021 a

Milano, 22 apr.(Adnkronos) - Generali ha messo a disposizione della Regione Lombardia, a titolo gratuito, gli spazi di Generali Square Garden (Palazzo delle Scintille, ex Padiglione 3 di Fiera Milano) per il più grande hub vaccinale della Regione Lombardia. Lo rende noto la società, precisando che il centro è stato realizzato grazie alla collaborazione tra fondazione Fiera Milano e Generali, che ha eseguito i lavori delle opere impiantistiche e di climatizzazione per il suo funzionamento, con il contributo e la partecipazione di partner privati quali Cisco e Moncler, e sarà gestito dalla Fondazione Irccs Ca' Granda Ospedale maggiore policlinico.

L'iniziativa, spiega la società, rientra nell'impegno del gruppo Generali per la sostenibilità, che si traduce anche in un legame tangibile e duraturo con le comunità in cui opera, che rappresenta uno dei presupposti fondanti della strategia Generali 2021 per creare valore di lungo termine per tutti gli stakeholder.

Fra le iniziative legate al 190esimo anniversario, Generali ha infatti presentato anche Fenice 190, un piano di investimenti da 3,5 miliardi di euro per sostenere il rilancio delle economie europee colpite dal Covid –19 con l'obiettivo di renderle più sostenibili in termini sociali ed ambientali.