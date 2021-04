Scrittori: biografo di Philip Roth accusato di molestie, annunciato bestseller a rischio**

22 aprile 2021 a

New York, 22 apr. - (Adnkronos) - Finisce sotto accusa per molestie Blake Bailey, il biografo di Philip Roth (1933-2018), e il suo libro sulla vita dell'acclamato scrittore statunitense, che si annunciava come un bestseller rischia ora di essere ritirato dalle librerie. Diverse donne, sue ex studentesse, hanno recentemente accusato Bailey di averle molestate o aggredite sessualmente, tanto che la sua agenzia letteraria, The Story Factory, ha lasciato l'incarico e la casa editrice americana W. W. Norton ha "sospeso temporaneamente" la promozione di "Philip Roth: The Biography", uscita lo scorso 6 aprile. In Italia la traduzione è programmata per il 2022 da Einaudi, l'editore dei romanzi di Roth.

Le testimonianze contro Blake Bailey si sono moltiplicate da domenica scorsa e sono portate avanti da ex studentesse dell'epoca in cui insegnava in un college di New Orleans, la Lusher Middle School, durante gli anni '90. Tre donne hanno dichiarato al quotidiano "Times-Picayune" della Louisiana che il biografo di Roth è rimasto in contatto con loro anche dopo la scuola e ha utilizzato la fiducia stabilita con loro come insegnante per avviare avances sessuali. Una di loro lo ha persino accusato di stupro. Altre testimonianze che evocano comportamenti inappropriati da parte di Bailey sono apparse in questi giorni sui social network. L'interessato respinge ogni accusa.

Bailey, già autore delle biografie di Richard Yates e John Cheever, era stato scelto da Philip Roth nel 2012 come suo biografo ufficiale.