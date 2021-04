22 aprile 2021 a

Roma, 22 apr. (AdnKronos Salute) - Migliora la situazione epidemiologica in Italia. Tutte le regioni sono in rosso, tranne la Valle d'Aosta che rimane in rosso scuro come la scorsa settimana. Il rosso scuro è la fascia di massimo rischio per Covid-19, nella mappa a colori dell'Europa, aggiornata dall'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.