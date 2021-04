Recovery: domani in Cdm no voto su Recovery, ok dopo passaggio Camere

22 aprile 2021 a

a

a

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - Nel Cdm di domani sul Recovery plan, che si terrà probabilmente in mattinata, non ci dovrebbe essere un voto sul Pnrr, ma solo un confronto tra i ministri e il premier Mario Draghi sul testo. Un nuovo Cdm, ma con voto sul Recovery plan italiano, si terrà subito dopo il passaggio del presidente del Consiglio alle Camere in agenda lunedì e martedì, e comunque prima della data del 30 aprile quando il Pnrr verrà inviato a Bruxelles. Nella riunione di questa mattina tra il presidente del Consiglio, i capidelegazione e i ministri più coinvolti dal piano è infatti stato ribadito il rispetto della deadline di fine mese.