Coni: Chimenti, 'candidatura condivisa con Malagò, il mio voto va a lui'**

Roma, 22 apr. - (Adnkronos) - "La mi candidatura non è assolutamente in contrapposizione al presidente Malagò ma tutt'altro è di pieno appoggio ed è condivisa con lui". Il presidente della Federgolf, Franco Chimenti, spiega così all'Adnkronos la sua candidatura alla presidente del Coni. "Io ho la certezza della vittoria di Malagò e non temo di sbagliare. Il primo voto che prenderà il presidente sarà il mio", aggiunge Chimenti.