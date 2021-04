Covid: Giani, 'In Toscana arrivano 11mila dosi del vaccino Johnson & Johnson'

22 aprile 2021 a

a

a

Firenze, 22 apr. - (Adnkronos) - "Finalmente arrivano in Toscana i vaccini Johnson & Johnson. Le prime 11mila dosi in consegna entro domani sono destinate alle persone nate tra il 1941 e 1951. Con la successiva fornitura tutte le persone in questa fascia di età che rimangono ancora da vaccinare, potranno prenotare il proprio appuntamento grazie a una programmazione nell'arco delle settimane". Lo afferma il presidente della Toscana, Eugenio Giani, su Facebook.