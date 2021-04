Calcio: Serie A, le formazioni ufficiali di Napoli-Lazio

22 aprile 2021 a

a

a

Napoli, 22 apr. - (Adnkronos) - Sono state annunciate le formazioni ufficiali del posticipo della 32/a giornata di Serie A tra il Napoli e la Lazio in campo alle 20.45 allo stadio 'Maradona'. Tra gli azzurri in attacco Politano, Insigne e Mertens, mentre per i biancocelesti tandem Immobile, Correa. Questi gli 11 iniziali.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All: Gattuso.

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All: Farris.