Scuola: Bianchi, 'si torni a scuola affettuosa per ragazzi, patto comunità elemento costituente'

22 aprile 2021 a

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Le competenze dei professionisti sono oggi necessarie ma non siamo nella condizione di immaginare che tutto deriva e si risolve con la pandemia. Dobbiamo tornare ad una scuola affettuosa in cui per la crescita cognitiva dei ragazzi la relazione sia altrettanto importante del contenuto". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ed ha aggiunto: "Il patto di comunità è l'elemento costituente e costitutivo" su cui operare.