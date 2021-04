Recovery: incontro Diana Bracco-Giorgetti, piano per aumentare produzione farmaci in Italia (2)

22 aprile 2021 a

(Adnkronos) - Il secondo progetto punta a realizzare una Rete nazionale per il trasferimento tecnologico che vuole favorire la creazione e l'accelerazione di nuove imprese nel settore delle Life Sciences: ''imprese innovative -sottolinea il presidente di Alisei- che possano fornire nuove terapie, prodotti e servizi e contribuire così al rilancio della crescita''.

In sostanza si prevede di mettere a sistema in una rete integrata le strutture di Technology Transfer già esistenti nelle Università, Irccs e centri di ricerca, e di fornire servizi di alto livello per lo scouting, la valutazione e il supporto ad attività di brevettazione, la realizzazione di nuovi progetti di potenziale interesse per il mercato e l'attivazione di percorsi di accompagnamento alla crescita di start-up e spin-off accademici.

''I progetti delle imprese -ha detto al ministro Diana Bracco- sono definiti, cantierabili e pronti per contribuire alla grande sfida della ripresa. Tutti insieme dobbiamo far ripartire l'Italia, ingranando una marcia in più appena la campagna vaccinale darà i risultati sperati. Dobbiamo superare ogni difficoltà e pastoia burocratica, e la crescita deve diventare un'ossessione per tutti. E il Pnrr è un'occasione che va sfruttata al meglio''.